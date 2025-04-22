Kartalkaya yangınının başlangıç anı ortaya çıktı: 78 can alan facianın nedeni kamerada

Görüntülerde, yangının restoran mutfağındaki elektrikli ızgaradan başladığı ve kısa sürede yayıldığı görülüyor.

Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak tarihinde yaşanan ve kayıtlara 78 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği büyük bir facia olarak geçen otel yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının çıkış anını gösteren güvenlik kamerası kayıtları, yangının nasıl başladığına dair önemli detaylar içeriyor.

Now TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre, yangının ilk anlarına ait mutfaktaki elektrikli ızgaradan yükselen alevlerin görüntüleri elde edildi.

KAMERA KAYITLARINDAKİ ANLAR

Oteldeki restoranın dördüncü katında bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, yangının başladığı sırada otelde konaklayan 238 müşterinin uykuda olduğu anlaşılıyor. Görüntülere göre, sabah kahvaltı hazırlıklarının yapıldığı restoranda yangından yaklaşık 7 dakika önce bir görevlinin mutfağa girerek malzeme taşıma arabasını aldığı görülüyor. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise mutfaktaki elektrikli ızgaradan dumanlar ve ardından alevler yükselmeye başlıyor.

YANGININ YAYILMA HIZI VE BİLİRKİŞİ RAPORU

Yangın başlangıcına dair bilirkişi heyetinin yaptığı incelemelerde, alevlerin hızla büyüdüğü ve kısa sürede kontrol edilemez hale geldiği belirtildi. Rapora göre, yangının 7. dakikasında alevler müdahale edilemez boyuta ulaştı. Yangının hızla yayılmasında, mutfaktaki LPG hortumunun sızdırmazlık tabakasının erimesi sonucu gaz sızıntısının başlaması ve alevleri körüklemesi etkili oldu.

Raporda ayrıca, yangının başladığı elektrikli ızgara sisteminde otomatik yangın söndürme sisteminin bulunmadığı da özellikle vurgulandı. Güvenlik kamerası kayıtları, yangının başlamasından sadece 11 dakika sonra dumanın tüm restoran alanını kapladığını gösteriyor.