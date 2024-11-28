Kartalkaya’da erken yağan kar işletmecilerin yüzünü güldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kartalkaya’da erken yağan kar işletmecilerin yüzünü güldürdü

Kartalkaya'da etkili olan kar yağışı otelcilerin ve kayak tutkunlarının yüzünü güldürdü. Yağan karın erken yağması ve 70 santimetreye ulaşması işletmecileri harekete geçirdi. 13 Aralıkta başlayacak kayak sezonu öncesi işletmeler bütün hazırlıkları tamamladı.

Kartalkaya'da oteli bulunan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, karın erken gelmesiyle birlikte tüm pistlerin kayağa hazır hale getirildiğini, sezonun 13 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 70 santime ulaştı. Kartalkaya'da bulunan oteller yeni sezon öncesi pistlerdeki hazırlıklarını tamamladı. Telesiyejlerin bakımları yapılırken, yapay kar makineleri ile de pistlere kar takviyesi yapılıyor. Erken gelen yoğun karla birlikte kayak merkezindeki pistler kayağa hazır hale getirildi. Toplam uzunluğu 35 kilometreyi bulan pistlere sahip Kartalkaya'da kayak sezonu 13 Aralık'ta başlayacak.

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Kartalkaya'da oteli de bulunan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, bu yıl karın erken geldiğini belirterek, "Kar düşündüğümüzden daha iyi şu an. Yaklaşık 70 santim kar var. Pistlere de makineler çıktı. Kayağa hazır hale getirildi. 13 Aralık'ta otellerin hepsi açılmış olacak. Şu an rezervasyonlar yok ama 13 Aralık'tan itibaren rezervasyonlar artacak ve yılbaşında yüzde 100 doluluk oranı bekliyoruz" diye konuştu.

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