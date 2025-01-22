Kartalkaya'da ölen vatandaşlar hakkında skandal sözler! Böyle vicdansızlık görülmedi

Türkiye Bolu'da bir kayak merkezinde çıkan yangında yitirdiği 76 can için yas tutuyor.

Onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın için bir kadının sarf ettiği sözler sosyal medyada infial yarattı.

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İnsanlıktan nasibini almamış kadın, "Zenginlere ağlamıyorum, 38 bin TL para ver, havanı at, herkes kaderini yaşar" ifadeleri kullandı.

76 kişinin öldüğü yangına ilişkin acı dolu detaylar ortaya çıkarken sosyal medyada paylaşıma sokulan bir video büyük tepki topladı.

TikTok isimli platformda canlı yayın açan bir kullanıcının kullandığı sözler tepkilere yol açtı.

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Otel yangınında hayatını kaybedenler için canlı yayın açan kadın, “ Ben zenginlere ağlamıyorum. 37 bin TL ver havanı at, herkes kaderini yaşar” dedi.

Sosyal medya bu videodan sonra çalkalandı. Ölen vatandaşların yasını tutan kullanıcılar tepki gösterdi. Paylaşımların altında herkes çılgına döndü.

VİDEO TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Sosyal medyada infial yaratan bu sözler karşısında vatandaşlar sessiz kalamadı.

Tepki yağan gönderinin altına yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

Bunu söyleyen kişi zengin olabilmek adına her şeyi ama her şeyi yapar

Bugün de başkası adına üzüldük

En kısa zamanda tutuklanır umarım

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