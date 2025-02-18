Kartalkaya'daki faciadan sonra denetim: 30 otelden 12'si kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla Kastamonu Valiliği turizm işletmelerini denetledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ilde denetlenen 30 konaklama işletmesinden 12'sinin kapatıldığını, diğerleriyle ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli faciasının ardından denetleme yetkilerinin olmadığını iddia etmişti.

Ancak Bakanlığın sorumluluğu ile denetlemelerin arttı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla turizm işletmelerini denetleyen Kastamonu Valiliği, "Asayiş Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı"nda sonucu paylaştı.

Vali Dallı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda denetlenen 30 konaklama işletmesinden 12'sinin kapatıldığını aktardı.

Bu tesislerde toplam 2 bin 104 oda ve 4 bin 221 yatak bulunduğunu anlatan Dallı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biz bunları denetledik. Yasal süresi içerisinde turizm işletme belgesi almadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiş olmasına rağmen halen kayıt dışı turizm faaliyeti gösteren konaklama işletmelerinin denetlenmesine ilişkin bir vali yardımcımızın başkanlığında denetleme komisyonu oluşturularak ilimizde toplam 30 adet konaklama işletmesi denetlendi. Bunlardan denetim sonucunda 12'si kapatılmıştır. Diğerleriyle ilgili denetlemelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Ilgaz Dağı'ndaki Kayak Federasyonunun telesiyej tesisinin uygun olmadığı için faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatan Dallı, "Ilgaz'daki bütün tesislerin telesiyej hizmeti durduruldu gibi yanlış bir algı oldu. Böyle olmadığını, Özel İdare tesislerinin gayet iyi durumda, çalışır vaziyette, faaliyete devam ettiğini buradan duyurmak istiyorum." dedi.