Kartalkaya’daki yanan otelde Jandarma ekiplerinin çalışmaları tamamladı

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı son açıklamaya göre, 238 kayıtlı misafirin bulunduğu Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat edenlerin sayısı 78’e çıktı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin tümünün kimlik tespitlerinin yapıldığını bildirdi.

Jandarma ekiplerinin otelde yaptığı çalışmalar dün gece saatlerine kadar sürdü. Jandarma ekipleri de oteldeki çalışmalarını bitirdi.

Çalışmalar kapsamında son olarak, otelde konaklayanların ziynet eşyaları da toplandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de yangın sonrası oteli detaylı inceledi. Otel binasına ağır hasar raporu verilerek otel kapısı mühürlendi. Otelin kapısına şerit çekilerek mühürlenmesi nedeniyle bu sabah itibarıyla henüz otelde bir çalışma gözlemlenmedi.

Yoğun kar yağışı ve sisin hakim olduğu alanda jandarma ekipleri, ağır hasarlı binaya basın mensuplarını güvenlik nedeniyle yaklaştırmıyor.

Bu arada, faciada yaralanan ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınanlardan, tedavisi tamamlananlar taburcu edildi. Kentte, Bolu İzzet Baysal Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaralıların tedavisi sürüyor.

Tanju Özcan: "Yanımdakileri almayın beni alın"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre yangın soruşturmasında şüpheli sayısı 11’e çıktı. Dün gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yeğeni ve Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da yer alıyor. Belediye bünyesindeki gözaltılara dün gece katıldığı bir TV programından tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Yanımdakilerle uğraşmayın beni alın" ifadelerini kullandı.