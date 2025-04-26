Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni tahliye kararı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıkmış, alevler yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. İhmaller zinciri nedeniyle faciaya dönüşen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, bir günlük milli yas ilan edilmişti.

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Yaşanan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ve elektrik teknisyeni Muharrem Şen'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

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Tutuklu bulunan itfaiye eri İrfan Acar, avukatın itirazı üzerine verilen ara karar sonrasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 19’a düştü.