Kartalkaya'daki yangının ardından, Burdur İtfaiyesi’nden kent genelinde geniş kapsamlı denetim

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından İtfaiye Müdürlüğü’nde bir toplantı düzenledi. Toplantıdan Burdur İtfaiyesi'nin kent genelinde geniş kapsamlı denetim başlatması kararı çıktı. Ercengiz, "Burdur İtfaiyesi, yıllardır orman yangınlarında, afetlerde ve deprem bölgelerinde cansiparane şekilde görevini yerine getirmektedir. Ancak bu son yaşanan olay, yeniden bir araya gelerek bazı hususları gözden geçirmemiz ve hangi ek önlemler alınabilir, hangi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabiliriz sorularına yanıt aramamıza neden olmuştur" dedi.

Başkan Ercengiz ile Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün yaptığı toplantının ardından kent genelinde kapsamlı denetimler başlatılmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ercengiz, şunları kaydetti:

“BAŞTA ÖĞRENCİ YURTLARI, DERSHANELER, PANSİYONLAR, OTELLER VE MOTELLER DENETLENECEK”

“Bugün günümüze İtfaiye Müdürlüğü personelimizle birlikte başladık ve bir toplantı gerçekleştirdik. Ne yazık ki, iki gün önce Kartalkaya'da meydana gelen acı otel faciası hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımızın da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu elim olay, bizleri de kendimizi sorgulamaya ve alınabilecek ek önlemleri değerlendirmeye sevk etti. Burdur İtfaiyesi, yıllardır orman yangınlarında, afetlerde ve deprem bölgelerinde cansiparane şekilde görevini yerine getirmektedir. Ancak bu son yaşanan olay, yeniden bir araya gelerek bazı hususları gözden geçirmemiz ve hangi ek önlemler alınabilir, hangi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabiliriz sorularına yanıt aramamıza neden olmuştur. Bugün gerçekleştirilen toplantıda, İtfaiye Müdürlüğü'müzün liderliğinde ve koordinasyonunda bir çalışma başlatma kararlılığına vardık. Bu kapsamda başta yoğun kullanım alanları olan öğrenci yurtları, dershaneler, pansiyonlar, oteller ve moteller olmak üzere vatandaşlarımıza hizmet veren iş yerleri, restoranlar, hazır gıda üreticileri ve 10 yılını tamamlamış iş yerlerine yönelik denetim mekanizması hayata geçirilecektir. Bu denetimlerin temel amacı, insanı merkeze koyarak can ve mal güvenliğini en uygun şekilde sağlamaktır. Vatandaşlarımızın bu denetimlerden herhangi bir endişe duymamalarını, amacımızın yalnızca onların hayatını daha güvence altına almak olduğunu bilmelerini isteriz. Bu konuda hep birlikte hareket etmek, iş birliği ve dayanışma içinde olmak en büyük dileğimizdir. Tüm yurttaşlarımıza bu süreçte gösterecekleri anlayış ve yardımlar için şimdiden teşekkür ederiz.”