19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kartepe beyaza büründü

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta beyaza büründü.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:01
Takip Et

Kartepe beyaza büründü

Kartepe beyaza büründü
+
Aa
-

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kartepe'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Marmara Bölgesinin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe'de bulunan kayak merkezi de bembeyaz oldu. Yüksek kesimlerde lapa lapa yağan kar, 1600 rakımlı Kartepe'yi beyaza bürüdü.

O anları görüntüleyen vatandaş, "Bugün 19 Aralık 2022. Kartepe'de kar yağışı başlamış durumda. Şuanda tahmini olarak kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı muhteşem. Kartepe gelinliğini üzerine giydi" dedi.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri de her kış olduğu gibi, bu yıl da yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.