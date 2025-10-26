Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Özel Konseri" düzenledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, Şef Aysel Demircan yönetimindeki Kartepe Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Koro, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinden oluşan zengin bir repertuvarı seslendirdi.

Salonu dolduran dinleyiciler, coşkulu anlar yaşanan konserde zaman zaman eserlere eşlik etti. Koro ve Şef Aysel Demircan, performanslarının ardından ayakta alkışlandı.

Konsere, Kartepe Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.