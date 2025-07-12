Kartepe’de kan bağışı kampanyası

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası'nda 11'incisi gerçekleştirilen kampanya, personel ve vatandaşlardan ilgi gördü. Gün boyu süren etkinlikte gönüllü bağışçılar, hem kan hem de kök hücre bağışında bulunarak hayat kurtarmaya katkı sağladı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kan ve kök hücre bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Kan bağışı bir hayat kurtarmaktır. Kartepe Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Gönüllü tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.