Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Kocaeli Kartepe’de miras kavgası kanlı bitti: Amca K.A., yeğeni Muhammet Aylas, ile miras yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası Aylas, aracına binerek gitti. Yeğeninin aracını takip ederek çarpıp durdurdu. Amca yanındaki pompalı silahla yeğenine ateş etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Acısu Mahallesi Ender Sokak üzerinde meydana geldi. Miras nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Muhammet Aylas 41 AVF 228 plakalı otomobiline binip gitmeye çalıştığı sırada, amca K.A. da 41 EB 668 plakalı aracına binerek yeğeninin otomobiline çarpıp, durdurdu. K.A., yanında bulunan pompalı tüfekle yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. K.A. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Aylas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Aylas'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YEĞEN TOPRAĞA VERİLDİ, AMCA TUTUKLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından Muhammet Aylas'ın cenazesi bugün ailesi tarafından alınarak Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Seyyide Aişe Camisi'ne getirildi. Burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının sonrası Muhammet Aylas, Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından K.A., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.A., tutuklandı.

Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

Kartepe’de kanlı husumet! Yeğen öldü

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