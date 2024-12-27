Kartepe’de kar yağışı etkili oluyor! 27 Aralık 2024

Kış mevsiminin zirveye ulaşmasıyla birlikte kayak tutkunlarının ilgisini çeken Kartepe, kar yağışıyla birlikte kayak pistlerine de hareketlilik getirdi. Kayak yapmayı sevenler, karla kaplı pistlerde keyifli anlar yaşarken, bölgedeki turistik tesisler de kış sezonunun tadını çıkarmaya başladı.

Meteoroloji uzmanları, akşam saatlerinde yağışın şiddetini artırarak devam etmesini bekliyor. Bu durum, Kartepe'yi ziyaret etmeyi planlayan tatilciler için daha fazla karla dolu bir hafta sonu anlamına geliyor.

Bölgedeki oteller ve kayak merkezleri de, kar yağışının devam etmesiyle birlikte kış turizmi açısından yoğun bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Bu doğal güzellik, yerli ve yabancı turistler için kış tatilinin vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.