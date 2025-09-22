Kartını bankamatiğe sokan gözlerine inanamadı. Banka ATM'lerinde bir ilk yaşandı. Yeni dönem başladı

Türkiye’de ATM’lerde 38 yıl sonra devrim! Yeni nesil ATM’ler yüksek limitler, artırılmış güvenlik ve dijital dönüşümle nakit alışkanlıklarını değiştiriyor. Bankalar, kullanıcı ihtiyaçlarına göre limitleri güncelledi.

Türkiye’de bankacılık sektörü, 1987’den bu yana ATM’lerde ilk kez köklü bir değişim yaşıyor. Dijital dönüşümün hızlanmasıyla bankalar, ATM’lerde nakit çekim limitlerini yeniledi, güvenlik önlemlerini güçlendirdi. Nakit kullanımı azalırken, artan talep üzerine günlük para çekme limitleri bankalar arasında farklılık gösteriyor.

Enpara, 50.000 TL ile en yüksek limiti sunarken, Akbank 7.000 TL ile en düşük sınırı uyguluyor. Garanti BBVA, İş Bankası, Alternatifbank ve Burganbank 20.000 TL, Fibabanka 15.000 TL, HSBC 8.500 TL, Şekerbank ve Ziraat Bankası 7.500 TL limit belirledi. Anadolubank, Denizbank, ING, Odeabank, QNB Finansbank, TEB, Halkbank ve Yapı Kredi ise 10.000 TL limit sunuyor.

Yeni nesil ATM’ler, siber ve fiziksel güvenliği önceliklendiriyor. Gelişmiş yazılımlar, dolandırıcılık girişimlerini anında tespit ederken, güçlendirilmiş kamera sistemleri ve şifreleme teknolojileri kullanıcı verilerini koruyor. Bankalar, biyometrik doğrulama ve temassız işlem özelliklerini entegre ederek güvenliği artırıyor. Uzmanlar, bu yeniliklerin nakit kullanımını azaltıp dijital cüzdanlar ve kripto para tabanlı ödemeleri öne çıkaracağını belirtiyor.

Kredi ve banka kartı kullanımı düşerken, kripto paralar altın, dolar ve gayrimenkul gibi geleneksel yatırımlara alternatif oluyor. Dijital dönüşüm, bankacılıkta yeni bir çağ başlatıyor. ATM’lerdeki bu yenilikler, kullanıcı alışkanlıklarını dönüştürürken, bankalar arası rekabeti de artırıyor.

