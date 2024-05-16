Kartla evlere girip altın ve paraları çalan 3 kadın yakalandı

Kaynak: İHA
Kartla evlere girip altın ve paraları çalan 3 kadın yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zillerine basıp, kimse olmadığını anlayınca kartla kapılarını açtıkları dairelerden altın ve para çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bursa İnegöl'de Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon, sokaklarda evleri gözeten ve hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadının takibe alınmasıyla sonuçlandı.

Hırsızlar, sitedeki dairelerin kapılarını tek tek çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettiler.

Boş olduğunu tespit ettikleri bir dairenin kapısını karta kullanarak açan kadınlar, evdeki değerli eşyaları alıp çıktılar.

Ancak, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar ve evlerden çalınan altın ve paralar üzerlerinde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler Çağla U. (33), Aynur T. (38) ve Yonca S. (33) adlı kadınlar oldu.

Yonca S.'nin daha önce 11, Çağla U.'nun ise 3 ayrı hırsızlık olayından kaydının olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın tutuklandı.

aw205566-05.jpg

Son Haberler
Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bir TL depo ihalesi daha
Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu Medya Polemik
Sözcü’de büyük atama! Müdür kovuldu yerine gelen isim belli oldu
Park halindeki iş makinesine çarptı Yerel Haberler
Park halindeki iş makinesine çarptı
Fatih Terim'in yeni adresini açıkladı Spor
Fatih Terim'in yeni adresini açıkladı
Seksi melekler geri dönüyor Magazin
Seksi melekler geri dönüyor
F-16 sesi panik yarattı! Esnaf kendini yere atıp emekledi Yerel Haberler
F-16 sesi panik yarattı! Esnaf kendini yere atıp emekledi
İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar Ekonomi
İBB İGDAŞ’I halka arz ediyor. Toplam değeri 10 milyar dolar