Kartla evlere girip altın ve paraları çalan 3 kadın yakalandı

Bursa İnegöl'de Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon, sokaklarda evleri gözeten ve hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadının takibe alınmasıyla sonuçlandı.

Hırsızlar, sitedeki dairelerin kapılarını tek tek çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettiler.

Boş olduğunu tespit ettikleri bir dairenin kapısını karta kullanarak açan kadınlar, evdeki değerli eşyaları alıp çıktılar.

Ancak, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar ve evlerden çalınan altın ve paralar üzerlerinde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler Çağla U. (33), Aynur T. (38) ve Yonca S. (33) adlı kadınlar oldu.

Yonca S.'nin daha önce 11, Çağla U.'nun ise 3 ayrı hırsızlık olayından kaydının olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın tutuklandı.