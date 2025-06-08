Kartla ödeme yapanlara kötü haber! Sigara tarifesi her ürüne yayıldı

Bankaların POS cihazları üzerinden yapılan alışverişlerde uyguladığı komisyon oranı yüzde 4’e yükseldi. Esnaflar, bu maliyeti dengelemek için farkı tüketicilere yansıtmaya başladı. Ancak, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre, işletmelerin kredi kartıyla ödemelerde ek ücret talep etmesi, yani komisyon veya hizmet bedeli adı altında ücret alması hukuka aykırı ve haksız bir uygulamadır. Maliye, POS cihazıyla yapılan işlemlerde tüketiciden komisyon alan esnafların şikayet edilmesini talep ediyor.

IBAN ÖDEMELERİ DENETİME TAKILDI, KOMİSYON UYGULAMASI BAŞLADI

Yüksek banka komisyonlarından kaçınmak isteyen esnaflar, ödemeleri IBAN üzerinden almaya yöneldi. Ancak, IBAN ile yapılan ödemeler Vergi Denetim Kurulu’nun radarına takıldı. Birçok esnafın hesapları incelemeye alınırken, yüksek komisyon oranları nedeniyle bazı esnaflar kartlı ve nakit ödemeler arasında fiyat farkı uygulamaya başladı.

SİGARA TARİFESİ DİĞER ÜRÜNLERE DE YANSIDI

Sigaralarda uygulanan komisyon farkı, artık birçok üründe de görülüyor. Kartla ödeme yapmak isteyen müşterilerden, bankanın POS komisyonu oranında ek ücret isteniyor. Esnaf, kredi kartı tahsilatının ertesi gün hesabına geçmesini isterse, banka yüzde 4 komisyon kesiyor. Tahsilatın daha sonraki günlerde hesaba geçmesi durumunda komisyon oranı azalıyor. Eğer esnaf, ürün bedelinin 40-45 gün sonra hesabına yatmasını tercih ederse, komisyon tamamen ortadan kalkıyor.

Banka anlaşmalarına göre, kredi kartı taksit seçeneği devreye girdiğinde komisyon oranları yükseliyor. Örneğin, 2 taksit ve ertesi gün hesaba geçiş için yüzde 5,5, 3 taksit ve ertesi gün hesaba geçiş için yüzde 7,45 komisyon uygulanıyor. Bu oranlar, esnafın cirosu gibi faktörlere bağlı olarak bankalarla yapılan anlaşmalarla belirleniyor.

KOMİSYON UYGULAMASI YASAYA AYKIRI

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde esnafın tüketiciden ek ücret talep etmesi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine aykırıdır. Yasaya göre, işletmelerin kredi kartı ödemelerinde komisyon veya hizmet bedeli adı altında ek ücret istemesi hukuka aykırı ve haksız bir uygulamadır. Bu durum, Tüketici Mahkemeleri’nin emsal kararlarıyla da doğrulanmıştır.