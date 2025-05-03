Kartlar yeniden dağıtılıyor : Yapı Kredi'den Mayıs'a özel promosyon

Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir haber Yapı Kredi'den geldi. Banka, Mayıs ayına özel emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan veya mevcut emekli maaşını Yapı Kredi'den alan müşteriler, bu yeni promosyonlarla sevinecek.

Yapı Kredi'nin güncellediği Mayıs ayı emekli promosyon rakamları, emekli maaşının miktarına göre farklılık gösteriyor. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden SGK emeklileri nakit promosyon ödemesi alacaklar.

Banka tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımak isteyenler, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla veya en yakın Yapı Kredi şubesine başvurabilirler. Ayrıca e-Devlet üzerinden de maaş taşıma işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.