Kartlar yeniden dağıtılıyor : Yapı Kredi'den Mayıs'a özel promosyon

Kaynak: Haber Merkezi
Kartlar yeniden dağıtılıyor : Yapı Kredi'den Mayıs'a özel promosyon

Emeklileri sevindirecek müjdeli haber Yapı Kredi'den geldi.

Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir haber Yapı Kredi'den geldi. Banka, Mayıs ayına özel emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan veya mevcut emekli maaşını Yapı Kredi'den alan müşteriler, bu yeni promosyonlarla sevinecek.

Yapı Kredi'nin güncellediği Mayıs ayı emekli promosyon rakamları, emekli maaşının miktarına göre farklılık gösteriyor. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden SGK emeklileri nakit promosyon ödemesi alacaklar.

67c6c3fa160132adcff8af5a.jpg

Banka tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

  • 15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

  • Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşımak isteyenler, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla veya en yakın Yapı Kredi şubesine başvurabilirler. Ayrıca e-Devlet üzerinden de maaş taşıma işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

İlgili Haberler
8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası daha ifşa oldu: Her eve giriyordu
8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markası daha ifşa oldu: Her eve giriyordu
Tapu ve emlak uzmanı uyardı! O tarihte sektörde kıyamet kopacak
Tapu ve emlak uzmanı uyardı! O tarihte sektörde kıyamet kopacak
Yeni karar sonrası 1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
Yeni karar sonrası 1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
Emeklilere rahat bir yaşam sunan ülkeler! Akın akın Almanya'dan geliyorlar
Emeklilere rahat bir yaşam sunan ülkeler! Akın akın Almanya'dan geliyorlar
Dev firmanın hazin sonu: Apar topar iflas başvurusunda bulundu
Dev firmanın hazin sonu: Apar topar iflas başvurusunda bulundu
Başvuranlara SGK anında maaş bağlıyor! Birçok kişinin haberi yoktu...
Başvuranlara SGK anında maaş bağlıyor! Birçok kişinin haberi yoktu...
Bakanlık 'taklit ve tağşiş' listesine eklediği 4 çay markasını açıkladı! Liste şaşırttı
Bakanlık 'taklit ve tağşiş' listesine eklediği 4 çay markasını açıkladı! Liste şaşırttı
Muğla, Antalya ve İzmir yerine orta kesimin yeni tercihi olan il! Tatile akın var
Muğla, Antalya ve İzmir yerine orta kesimin yeni tercihi olan il! Tatile akın var
İstanbul ve Ankara'ya Komşu Cennet: Ziyaret Eden Herkesi Büyüleyen İlçe
İstanbul ve Ankara'ya Komşu Cennet: Ziyaret Eden Herkesi Büyüleyen İlçe
Mahalle kültürü hala o ilçelerde yaşıyor! Gurbetçilerin sevdiği 4 ilçe
Mahalle kültürü hala o ilçelerde yaşıyor! Gurbetçilerin sevdiği 4 ilçe
Son Haberler
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sırrı Süreyya Önder mesajı!
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sırrı Süreyya Önder mesajı!
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! Çoklu organ yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! Çoklu organ yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti
Kaza yapan milli motosikletçi Can Öncü 1. yarıştan puansız ayrıldı
Kaza yapan milli motosikletçi Can Öncü 1. yarıştan puansız ayrıldı
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! AKP'den ilk açıklama
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! AKP'den ilk açıklama