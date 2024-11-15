Kartlı ödemelerde yeni dönem için kritik şart! Bugün başlayacaktı ertelendi, yeni tarih belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve TOBB'dan konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

Kartlı ödemelerin sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden yapılmasına yönelik uygulama 15 Kasım (bugün) başlayacaktı.

Kartlı ödeme tutarında rekor! En fazla harcama AVM ve marketlerde!

TCMB’den kartlı harcamalar incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncellememesi nedeniyle kararı ertelediğini duyurdu.

10 OCAK 2025'E ERTELENDİ

Alınan yeni kararla birlikte yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu 10 Ocak 2025’e ertelendi.

GİB'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Meslek örgütlerinden ve sektör temsilcilerinden gelen talepleri değerlendiren GİB, bir bilgilendirme yazısı hazırlayarak konunun taraflarına erteleme duyurusunu yaptı.

GİB tarafından düzenlenen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“İlgili mevzuat düzenlemeleri gereğince dövizle tahsilat yapma hakkı bulunan kimi mükellefler ve bu mükelleflerin bağlı olduğu meslek örgütleri tarafından, banka ve ÖKC üreticilerinin yapmaları gereken teknik geliştirmeleri zamanında yapmaması nedeniyle, YN ÖKC'ler üzerinden döviz ile tahsilat yapamadıkları hususu Başkanlığımıza iletilmiştir. Başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda mükellefler tarafından kullanılan POS cihazlarının YN ÖKC'ye dönüşümünün güçlü bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Ancak POS cihazları üzerinden banka kartları ile yapılan döviz tahsilatlarının EFT-POS özellikli YN ÖKC'ler üzerinden de ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda yapılabilmesi için bankaların ve YN ÖKC üreticilerinin ilave geliştirme yapma ihtiyacı ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede mükellef mağduriyetinin önlenebilmesi için EFT-POS cihazı kullanmaması gerektiği halde kullanan mükelleflerde bulunan cihazların mükelleflerden geri alınması hususunda verilen 15/11/2024 tarihinin 10/1/2025 tarihine; yazı eki tablo formatı kullanılarak yapılan çalışmalar hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi için öngörülen 22/11/2024 tarihinin ise 17/1/2025 tarihine uzatılması uygun görülmüştür.”