Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti

Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti
Düzenleme: Kaynak: İHA

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, Türkiye'nin ilk ve sahile en yakın kayak merkezlerinden biri olarak, son kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 1 metreye yaklaşmasıyla ziyaretçi akınına uğradı.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 1

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 2.050 metre rakımda yer alan kayak merkezi, erken başlayan kar yağışı sayesinde sezonu erken açtı.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 2

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Burada 4 yaşından 25 yaşına kadar 120 sporcu kayak eğitimi alırken, yoğun kar yağışının ardından hafta sonu kayak ve kızak keyfi yapmak isteyen vatandaşlar, bölgeye akın etti.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 3

Hem sporcular hem de aileler, Zigana’nın eşsiz manzarasında karın tadını çıkararak eğlenceli bir gün geçirdi.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 4

Zigana Kayak Merkezi’nde, Gümüşhane’nin ünlü kayakçısı Muzaffer Demirhan’ın ismini taşıyan 700 metrelik T-Bar pisti, 1.200 metrelik Kadırga pisti, 200 metrelik acemi eğitim pisti ve 250 metrelik orta seviyeye uygun baby lift alanları bulunuyor.

Tüm pistler, snowtrack araçlarıyla düzenli olarak ezilerek kaymaya uygun hale getiriliyor.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 5

“HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL”

Zigana'da kayak yapan Mustafa Berat Ergin, “Zigana her zamanki gibi çok güzel. Kayak yapmaya devam ediyorum, kar çok fazla ve insanlar burada çok eğleniyor” dedi. Kayak eğitmeni Yunus Avşar Yılmaz ise, “Bu yıl talep çok yüksek, eğitimlerimiz devam ediyor ve pistteki kar durumuna göre sezon boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 6

SAHİLE EN YAKIN KAYAK MERKEZİ

Zigana, sahile yakınlığıyla da ayrı bir öneme sahip. Yılmaz, "Zigana Dağı, kayak turizmi için çok elverişli bir yer ve sahile en yakın kayak merkezi olarak özel bir konumda" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kayak sporuna olan ilgiyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 7

Kayak sporcusu Rana Taşdelen de 6 yıldır kayak yaptığını ve Zigana’da kayak öğrenmeye başladığını belirterek, “Kayak çok güzel ve eğlenceli bir spor. Herkesin yapamadığı bir şey olduğu için çok heves verici” dedi.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 8

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu ise, tesisin tüm pistleri, restoranı, oteli ve kafeteryasıyla hizmete hazır olduğunu belirterek, kar yağışı ve güzel havayla birlikte aşırı bir yoğunluk olduğunu ve misafirlere en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 9

"HERKESİN YAPAMADIĞI BİR SPORU YAPMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Kayak sporcularından Rana Taşdelen (16) ise 6 yıldır kayak yaptığını ve kayağı Zigana'da öğrendiğini belirterek, "Abim kayak yapıyordu babam da yazdırdı öyle başladım. Birkaç kere lige girmiştim ama kolumu kırıp düştüm ligden. Bu sene yine bir şeyler yapacağız. Kayak çok güzel bir spor. Herkesin yapamadığı bir sporu yapmak çok eğlenceli, çok heves verici bir spor. Erzurum, Erzincan, Bayburt'ta yarışmalara katıldım" diye konuştu.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 10

"AŞIRI BİR YOĞUNLUK VAR"

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecilerinden Abdullah Eroğlu da "Kayak sezonumuzu açtık. Dün ve bugünkü kar yağışıyla beraber pislerimizde kar yeteri seviyeye ulaştı. Tüm kayak severleri Zigana'ya bekliyoruz. Tesisimiz bütün pistleriyle, restoranı, otel kısmı, kafeteryası, tüm hizmetleriyle hazır bir şekilde misafirlerini bekliyor.

Tesisimize şu an yerli yabancı turistler geliyor. Hafta sonu yerli ağırlıklı, hafta içi daha çok yabancı ağırlıklı çalışıyoruz. Her gün dışarıda bir çoban ateşimiz, müzik eğlencemiz oluyor. Gelen misafirler gününü güzel ve eğlenerek geçirsin diye. Kar yağışıyla beraber havanın da açması, havanın da güzel olmasıyla aşırı bir yoğunluk var. Biz de gelenlere hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 11
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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 12
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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 13
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Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti 14
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