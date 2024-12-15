Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti

"HERKESİN YAPAMADIĞI BİR SPORU YAPMAK ÇOK EĞLENCELİ"

Kayak sporcularından Rana Taşdelen (16) ise 6 yıldır kayak yaptığını ve kayağı Zigana'da öğrendiğini belirterek, "Abim kayak yapıyordu babam da yazdırdı öyle başladım. Birkaç kere lige girmiştim ama kolumu kırıp düştüm ligden. Bu sene yine bir şeyler yapacağız. Kayak çok güzel bir spor. Herkesin yapamadığı bir sporu yapmak çok eğlenceli, çok heves verici bir spor. Erzurum, Erzincan, Bayburt'ta yarışmalara katıldım" diye konuştu.