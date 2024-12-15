Kartpostalları aratmayan görüntüler... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı! Tatilciler o bölgeye akın etti

"AŞIRI BİR YOĞUNLUK VAR"
Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecilerinden Abdullah Eroğlu da "Kayak sezonumuzu açtık. Dün ve bugünkü kar yağışıyla beraber pislerimizde kar yeteri seviyeye ulaştı. Tüm kayak severleri Zigana'ya bekliyoruz. Tesisimiz bütün pistleriyle, restoranı, otel kısmı, kafeteryası, tüm hizmetleriyle hazır bir şekilde misafirlerini bekliyor.
Tesisimize şu an yerli yabancı turistler geliyor. Hafta sonu yerli ağırlıklı, hafta içi daha çok yabancı ağırlıklı çalışıyoruz. Her gün dışarıda bir çoban ateşimiz, müzik eğlencemiz oluyor. Gelen misafirler gününü güzel ve eğlenerek geçirsin diye. Kar yağışıyla beraber havanın da açması, havanın da güzel olmasıyla aşırı bir yoğunluk var. Biz de gelenlere hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.