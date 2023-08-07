Karya ne demek? Karya isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Karya son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Karya ne demek? Karya isminin anlamı nedir?

Karya ne demek? Karya isminin anlamı nedir?

Karya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Karya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Karya ne demek? Karya isminin anlamı nedir?

KARYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Karya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Tan gibi, koyu.

- Karya, Antik çağda, Güney Batı Anadolu'da, İzmir ve Antalya arasında kalan bölgeye verilen isim.

KARYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Karya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Karya ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir? Keşfet
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi! Spor
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi!
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu Magazin
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güncel
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Spor
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı?
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi Magazin
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi