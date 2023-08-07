Karya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Karya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Karya ne demek? Karya isminin anlamı nedir?

KARYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Karya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Tan gibi, koyu.

- Karya, Antik çağda, Güney Batı Anadolu'da, İzmir ve Antalya arasında kalan bölgeye verilen isim.

KARYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Karya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Karya ismini koymak caizdir.