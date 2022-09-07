Kas ağrıları doğal yöntemlerle nasıl iyileşir?

Uzmanlar kas ağrılarının yaşam kalitesini düşürdüğü görüşünde. Ancak birazdan okuyacaklarınızla kas ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün.

LAHANA

Lahanayı kaynatın. Ağrılı bölgeye sıcak halde canınız yanmayacak biçimde koyun. Soğumasına yakın sıcak olan yenisi ile değiştirin. Ayrıca lahana kaynadıktan sonra kıyarak lapa haline getirin. Sıcak bir bezin içine yerleştirin, ağrılı bölgeye sarın.

MISIR PÜSKÜLÜ

Bir litre suyun içine yeteri miktarda mısır püskülü katın. Kaynadıktan sonra ağrılı bölgeye masaj yapın.

PORTAKAL KABUĞU

Cam bir kavanozun yarısına kadar saf zeytinyağı koyun. Ardından küçük parçalara ayrılmış portakal kabuklarını ekleyin. 2 hafta kadar güneş alabileceği bir yere bırakın. Ağrı olan bölgelere masaj yaparak uygulayın.

PAPATYA

Papatya çiçeğini bir şişenin ağzına kadar doldurun. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Ağzını sıkıca kapatıp 2 hafta boyunca güneş görebileceği veya sıcak bir yerde bekletin. Gerektiğinde şişeyi çalkalayın. İyice süzdükten sonra ağrılı bölgeye masaj yaparak uygulayın.

PELİN

Bir fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı pelin otu atın. Demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra süzerek günde 3 öğün birer çay fincanı tüketin.

NANE

Bir fincan kaynar suyun içine bir çay kaşığı nane atın. Demledikten sonra süzün. Günde 3 öğün birer çay fincanı kullanabilirsiniz.