Editör: Enise Altınok AVŞAR

Kaşlar da kirpiklerimiz kadar bakıma ihtiyaç duymaktadır. Kimisi kaşlarını doğal görüntüsünde kullanırken kimisi ise kaşlarını almaktadır. Uzmanlar kaşları alırken bazı noktalara dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Peki, kaş nasıl alınır? Kaş alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Kaş alımının birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. İp, cımbız vb yöntemler kaş temizliğini sağlıyor. Kaş alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

KAŞ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kaşın kenarlarını cımbızla almak kaş tasarımını bozabilir. Hizadan çıkılması ise tüm yüz şeklini etkiler.

Kaş bakım yağlarını düzenli kullanarak daha dolgun kaşlara sahip olabilirsiniz.

Kaşları daha dolgun gösterecek bir makyaj ürünü bulunsa da, aslında onların dökülmesini engellemek daha doğru bir tercih. Kaş dolgunluğunu artıran serumu kullanmak, görünümünüzde daha az değişiklik ortaya çıkar. Ancak, bir gecede işe yaramaz. Büyüme serumları tutarlı kullanım ve bolca sabır gerektirir.

Cımbızı özellikle de kaşın belirli kısımlarında kullanılmamalıdır. Kaşlara en iyi şekle vermeye çalışırken aşırıya kaçılma ihtimalinin yüksektir. Dolgun, sağlıklı kaşlar için bunun yerine bir profesyonelden destek olmak daha doğrudur.

Kaşın etrafındaki tüyleri almaya çalışmak, kaş sağlığına ve doğru bir kaş tüyleri büyümesine zarar verir. Bu tüyler, yeniden çıkmasının uzun sürebilmesi kaşlarda incelmeye neden olabilir. Bu nedenle kaşlarınızı şekillendirmek için bireysel olarak değil, bir profesyonelden yardım alarak yapmanız gerekmektedir.