Kas spazmı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğluü

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kas spazmıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan kas spazmıyla ilgili detaylar…

KAS SPAZMI NEDİR?

Charley atı, kas krampı veya kas seğirmesi olarak da bilinen kas spazmı, vücuttaki bir veya birden fazla kasın istemsiz, ani, beklenmedik ve kuvvetli bir şekilde ağrılı olarak kasılması durumudur. Vücudun herhangi bir bölümünde meydana gelebileceği gibi genellikle charley atı adı verilen baldır kaslarında yaşanan kas spazmı, yaygın olarak stres, aşırı egzersiz, dehidrasyon, sinir bozuklukları ve tiroid sorunları sebebiyle meydana gelir.

Kişilerin yaygın bir şekilde yaşadığı sorunların başında gelen kas spazmı, genellikle çok tehlikeli sonuçlara yol açmazlar ve esneme hareketleriyle birlikte kas gevşetici kremlerle tedavi edilebilir.

KAS SPAZMI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kas spazmıyla birlikte yaşanan ağrı

-İstemsiz kas hareketleri

-Kasların zıpladığı hissi

-Hafif ama rahatsız edici kas seğirmeleri

-Dokunulduğunda kaslarda sertlik hissi gelmesi

-Kaslarda karıncalanma

-Titreme

-Hareket kısıtlılığı

KAS SPAZMI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kişi bir spazmdan etkilendiğinde egzersiz yapıyor, sadece oturuyor ve hatta gece vakti uyuyor olabilir. Acıyı anında dindirebilecek bir yöntem maalesef yoktur. Bununla birlikte, spazmdan kurtulmaya çalışmak için atılabilecek beş adım vardır.

Etkilenen bölgeyi germek.

Etkilenen bölgeye eller ile veya bir masaj aleti ile masaj yapmak.

Ayağa kalkmak ve dolaşmak.

Isı veya buz uygulamak. Bir buz torbasını veya sıcak su torbasını kasın üzerine koymak veya ılık bir banyo yapmak.

İbuprofen ve asetaminofen gibi ağrı kesiciler almak.

