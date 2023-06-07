Kaş yapayım derken göz çıkarmayın

“Bilinçsiz ilk yardım öldürür” diyen Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, neler yapılması gerektiğini anlattı.

Kaş yapayım derken göz çıkarmayın

Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yardımın temel uygulamalarının koruma, bilgilendirme ve kurtarma olduğunu, acil müdahale yöntemlerinin eksik ya da yanlış uygulanmasının ciddi hayati riskler getirebileceğini söyledi. İlk yardımın sadece sertifikalardan ibaret olmaması gerektiğini vurgulayan Yüzbaşıoğlu, "İnteraktif olup eğitimin maketler ve simülasyonlar üzerinde verilmesi gerekiyor. Ehliyet alırken ilk yardımın bilinmesi isteniyor, kitaptan bir şeyler anlatılıyor ama insanlar bunu öğrenmesine rağmen uygulayamıyor. Kişi, eğitimde öğrendiği bilgilerle belki hayatında bir defa kalp masajı yapıp ailesinden birinin hayatını kurtarabilir." diye konuştu.

Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın hayat kurtardığına dikkati çeken Yüzbaşıoğlu, müdahalede bulunan kişinin soğukkanlı olması gerektiğini hatırlattı.

Acil müdahalelerin eğitim almış kişiler tarafından yapılmasının önemine işaret eden Yüzbaşıoğlu, "İlk yardım müdahalesinde bulunacak herkes, önce tıbbın temel kuralı olan zarar vermeme ilkesini kabul etmeli. Bilinçsiz yapılan ilk yardım, hastaya daha da zarar verip ölüme kadar götürebiliyor. Dolayısıyla doktorlar olarak ilk yardım eğitimi almamış kişilerin kesinlikle müdahale yapmasını istemiyoruz." dedi.

KALP MASAJI NE ZAMAN SON BULMALI

Yüzbaşıoğlu, 112 Acil Servis aranmadan önce yapılması gereken ilk yardım uygulamalarıyla ilgili şu bilgileri hatırlattı:

"Çocuklarda ve yetişkinlerde solunum yolunu tıkayan bir durumla karşı karşıya kalındığında basit müdahalelerle hastayı kurtarma şansı çok yüksek. Kişinin hava yolu, solunum ve dolaşımı kontrol edilmeli, hastanın solunumunu engelleyen bir şey varsa dilin geriye düşmesi gibi buna uygun müdahalede bulunulmalı. Kişinin dolaşımında ve nefes almasında bir sorun yoksa o zaman hasta koma pozisyonuna alınarak 112 ekipleri gelene kadar bekletilmelidir."

Yüzbaşıoğlu, hastanın solunum, dolaşım, hava yolu olmadığına karar verildiği takdirde yapılması gereken şeyin temel yaşam desteği olduğunu söyledi. Yüzbaşıoğlu, "İlk yardımcı, hastanın tam yanıtsız yani ölü olarak kabul edilen durumda olduğuna karar verdiğinde, 30 kalp masajı uygulamalı ve ardından iki kez suni solunum yapmalıdır. Hastanın bilinci yerine geldiğinde kalp masajı sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

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