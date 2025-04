"Kas yapıyor" diyerek anne sütünü sosyal medyadan paylaşıyorlar! Uzmanlar bakın ne diyor

Bir vücut geliştirmeci, anne sütü tükettiğini ve bu sayede formunda çarpıcı bir değişim yaşadığını öne sürerek deneyimlerini paylaştı. Ancak, bu alışılmadık yöntem bilim dünyasında tartışma oluşturdu.

ABD’deki son araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, anne sütünün kas yapımı için mucizevi bir çözüm olmadığını, aksine ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini vurguladı.

ANNE SÜTÜ VE KAS YAPIMI: GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ?

Anne sütü, bebeklerin büyüme ve bağışıklık sistemini desteklemek için tasarlanmış, protein, yağ, karbonhidrat ve büyüme faktörleri içeren doğal bir besin. Ancak yetişkinlerde, özellikle kas yapımı için kullanımı bilimsel olarak desteklenmiyor.

ABD’deki Precision Nutrition’dan diyetisyen Brian St. Pierre, “Anne sütü, kalori ve besin açısından zengin, ancak kas gelişimi için özel bir avantaja sahip olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Kas yapımı, yeterli protein, kalori ve egzersizle sağlanır; anne sütü bu denklemi değiştirmez” dedi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, internetten alınan anne sütü örneklerinin yüzde 63’ünün stafilokok, yüzde 35’inin streptokok ve yüzde 3’ünün salmonella bakterisi içerdiğini ortaya koydu. Bu, hijyenik olmayan kaynaklardan alınan anne sütünün ciddi enfeksiyon riskleri taşıdığını gösterdi.

VÜCUT GELİŞTİRMECİNİN İDDİASI: BİLİM NE SÖYLÜYOR?

Vücut geliştirmecinin paylaştığı değişim fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak uzmanlar, bu tür anekdotların bilimsel bir temele dayanmadığını belirtti.

İngiltere’deki Loughborough Üniversitesi’nden spor fizyoloğu Dr. Keith Baar, “Kas gelişimi için whey ve kazein gibi süt proteinleri etkili, ancak bunlar inek sütünde de bulunuyor. Anne sütünün içerdiği büyüme faktörleri yetişkinlerde kas sentezini artırmıyor; bu faktörler bebeklerin gelişimi için özelleşmiş” açıklamasını yaptı.

Journal of the International Society of Sports Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, whey proteinin kas protein sentezini yüzde 20 artırdığını, ancak anne sütünün bu etkiye sahip olmadığını gösterdi. Ayrıca, anne sütünün kalori (fincan başına 170) ve protein (2 gram) içeriği, tam süte (5 gram protein) kıyasla daha düşük.

Hamilelikte sağlık sırrı enerji veren, güçlendiren minerallerde

SAĞLIK RİSKLERİ: HİJYEN VE BULAŞICI HASTALIKLAR

Anne sütünün kas yapımı için kullanımı, sadece etkisiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Salt Lake City’de kayıtlı diyetisyen Marc Halpern, “Anne sütü, üreticinin diyeti ve sağlık durumuna bağlı olarak kalitesiz olabilir. HIV, hepatit ve diğer bulaşıcı hastalıklar anne sütü yoluyla bulaşabilir” uyarısında bulundu.

Maternal and Child Health Journal’da yayımlanan bir çalışma, Türkiye’de anne sütü paylaşımının hijyen ve denetim eksikliği nedeniyle riskli olduğunu vurguladı.

İnternet üzerinden satılan anne sütünün steril olmayan koşullarda toplanması, bakteriyel kontaminasyona yol açabiliyor.

Uzmanlar, bu tür ürünlerin güvenilir kaynaklardan alınmasının neredeyse imkânsız olduğunu söyledi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ALTERNATİFLER DAHA GÜVENLİ VE ETKİLİ

Vücut geliştirme topluluğunda anne sütü trendi, sosyal medya ve forumlarda tartışılırken, uzmanlar daha güvenli ve kanıtlanmış yöntemlere dikkat çekti.

Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Carla Prado, “Kas yapımı için whey protein, kazein, yumurta veya bitkisel protein kaynakları gibi erişilebilir ve güvenli alternatifler var. Anne sütü, gereksiz riskler içeriyor” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli egzersiz ve 1.6-2.2 g/kg protein alımının kas kütlesini artırmada en etkili yöntem olduğunu doğruladı.

Dr. St. Pierre, “Süper bir shake yapmak için inek sütü, meyve, sebze ve fıstık ezmesi kullanabilirsiniz. Bu, hem daha ucuz hem de risksiz” önerisinde bulundu.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: GERÇEK Mİ, KURGU MU?

Vücut geliştirmecinin anne sütüyle değişim iddiası, sosyal medyanın sağlık trendlerini nasıl şekillendirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan halk sağlığı uzmanı Dr. Walter Willett, “Sosyal medya, bilimsel temeli olmayan iddiaları hızla yayabilir. İnsanlar, anekdotlara değil, kanıtlara güvenmeli” dedi.

Hamile kadınlara uzman uyarıları! Kansızlığa karşı dört silah

The Lancet Public Health’te yayımlanan bir inceleme, sosyal medyadaki sağlık trendlerinin genellikle yanıltıcı olduğunu ve halk sağlığını riske atabileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu tür iddiaların genellikle dikkat çekmek veya ticari amaçlarla yayıldığını vurguladı.

BİLİMSEL KANITLARLA GÜVENLİ KAS YAPIMI

Kas yapımı, doğru beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli dinlenme ile mümkün. Journal of Strength and Conditioning Research’te yayımlanan bir çalışma, dallı zincirli amino asitler (BCAA) ve kreatin takviyelerinin kas protein sentezini desteklediğini gösterdi.

Anne sütü ise bu süreçte ne özel bir avantaja sahip ne de güvenli bir alternatif.

Deniz kıyısındaki hamilelere uzmanlardan kritik uyarılar

Dr. Baar, “Vücut geliştirme, sabır ve bilimsel yöntemler gerektirir. Hızlı çözümler aramak, sağlığınızı tehlikeye atabilir” dedi.

Uzmanlar, kas yapımı için bir diyetisyen veya spor uzmanıyla çalışmanın en güvenli yol olduğunu belirtti.

SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN!

Anne sütü, bebekler için mucizevi bir besin, ancak yetişkinlerde kas yapımı için ne etkili ne de güvenli. Vücut geliştirmecinin sosyal medyada paylaştığı değişim iddiası, bilimsel temelden yoksun ve potansiyel sağlık riskleriyle dolu.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanlar, kas yapımı için kanıtlanmış besin kaynaklarına ve egzersize odaklanmayı önerdi.

Uzmanlar, bir sağlık uzmanına danışarak güvenli ve sürdürülebilir bir vücut geliştirme planı oluşturmanın önemini vurguladı.