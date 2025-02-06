Kas yapsın diye içiliyor bir yudum alan hastanelik oluyor. Türkiye'de de satılıyor

Almanya'da, Decathlon, metalik yabancı cisimler içerebileceği için "Whey Chocolate" protein tozunu geri çağırıyor. Ürün, ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği için tüketilmemeli.

Spor malzemeleri üreticisi Decathlon, Almanya’daki mağazalarından satılan "Whey Chocolate" protein tozunu geri çağırma kararı aldı. Şirket, bu ürünlerin bazı partilerinde metalik yabancı cisimler bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Önceki açıklamalarında 7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında satılan ürünlerin etkilenebileceğini belirten Decathlon, şimdi ise 31 Aralık 2024 ve 25 Ocak 2025 arasında satın alınan ürünlerin de risk taşıdığını duyurdu.

Etkilenen ürün, 30 gramlık Whey Chocolate protein tozu olup, ürün numarası 8805875 ve parti numarası 2429700006’dır. Son tüketim tarihi ise 02/2026 olarak belirtiliyor. Bu ürünlerin içeriğinde yer alan metalik yabancı cisimler, ciddi sağlık risklerine yol açabilir.

Ağız ve boğazda yaralanmalara, hatta iç organlarda hasara veya kanamaya sebep olabilecek bu cisimlerin tüketilmesi kesinlikle önerilmemektedir.

Decathlon, geri çağırma işlemiyle ilgili olarak yalnızca söz konusu parti numarasına sahip ürünlerin etkilendiğini bildirdi. Tüketiciler, satın aldıkları protein tozlarını herhangi bir Decathlon mağazasına geri iade edebilir ve ürün bedelleri tam olarak geri ödenir. Bu geri çağırma kararının, müşterilerinin sağlığını korumak adına alındığı ifade ediliyor.

Protein tozu, özellikle ağır spor yapanların kas kütlesini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılan popüler bir besin takviyesidir. Vücuda yeterli miktarda protein almayı sağlayarak kas yapımını destekler ve sporcuların daha hızlı kas kazancı elde etmelerini hedefler.

Ancak, doğru kullanılmazsa ve içeriği sağlıksız maddelerle karışırsa, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu durumda olduğu gibi, istenmeyen yabancı cisimler ürünün sağlıklı kullanımını tehlikeye atabilir.