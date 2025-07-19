Kasa hırsızları yakalanmamak için arabayı yaktı

Kaynak: İHA
Kasa hırsızları yakalanmamak için arabayı yaktı

İstanbul Bahçelievler’de bir evdeki kasayı çalan hırsızlar yakalanamamak için kullandıkları aracı yakarak kaçtı. Polis ekipleri düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Bir ikametten polis yelekli kişilerin kasa ile çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede güvenlik kamerası çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında, araç ile adres önüne gelen şahısların kendilerine polis süsü vererek polis şapkası ve polis yelekleri giydiği ve ikamete girdikleri, kasa ile çıkarak aynı araç ile olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelileri adım adım takip eden polis ekipleri, şahısların çaldıkları kasayı Güngören ilçesinde bir adrese bıraktıklarını tespit etti.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN ARACI KUNDAKLADILAR

Şahısların olayda kullandıkları aracı arkalarında iz bırakmamak için olaydan 1 gün sonra kundaklayıp kaçtıkları tespit edilen şahıslar. Çalışmalar neticesinde tespiti yapılan; Esenyurt, Esenler ve Güngören ilçelerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, R.B. ve A.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramalarda 1 uzun namluluk silah ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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