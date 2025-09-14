Kasa skandalı sonrası Davutoğlu'ndan bomba paylaşım! Erdoğan'ın kendisine söylediği sözleri ilk kez açıkladı

Ahmet Davutoğlu, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Fatih Aydemir'le ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı.

Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara yaylım ateşi!

X hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İLÇE YÖNETECEK BAŞKAN BULAMAZSINIZ"

AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanının evindeki kasasından 13.5 milyon çalınıyor. Parayı çalan ise oğlu çıkıyor ve ‘babam rüşvet alıyordu’ diyor. Daha sonra ilçe başkanı istifa ediyor. Ama hiçbir yöneticiden en küçük bir açıklama gelmiyor. Siyasi ahlak yasası ile siyasetçilerin mal beyanında bulunmasını gündeme getirdiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanı 'Bu düzenlemeyi yaparsanız, ilçe yönetecek başkan bulamazsınız Ahmet bey' demişti. Gaziosmanpaşa örneğinde de gördüğünüz gibi, bulduğunuz ilçe başkanları size hayırlı olsun!

NE OLMUŞTU?

AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evindeki çelik kasada bulunan ve toplam değeri 13,5 milyon TL seviyesinde olan para ve ziynet eşyası 24 Ağustos günü çalınmıştı. Aydemir'in evine giren hırsızın ise oğlu Muhammet Emin Aydemir olduğu öğrenilmişti. İfadesinde soygunu kendisinin yaptığını söyleyen 20 yaşındaki Muhammet Emin Aydemir, babası ile ilgili de dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Tutanaklara geçen ifadede Aydemir, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan babasının rüşvet aldığını kendisine söylediğini anlatmıştı.