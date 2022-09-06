Kasaba Doktoru'nun yıldız oyuncusundan samimi itiraf. Hazal Subaşı hayatta sevmediği tek şeyi açıkladı

‘Kasaba Doktoru’nun ikinci sezonuyla ekrana gelen Subaşı, oyuncu olmanın ilk şartı için “Merak etmek ve yeniliğe heyecan duymak olduğunu düşünüyorum” dedi ve ekledi: Bir bakıma işini çok sevmek ve aynı zamanda sevdiğin yanlarını unutmamak…

Leyla karakterine hayat verdiği ‘Kasaba Doktoru’ için “Başlamadan 2-3 ay önce duyduğum ve okuduğum bir projeydi. Uyarlamasını hemen oturup bitirdim ve çok keyif aldım gerçekten. TRT 1’de ‘Kasaba Doktoru’ gibi bir projede Leyla karakterini oynayacak olmak, doktorluk mesleği üzerine düşünecek olmak, çok zor bir meslekle ilgili hiç bilmediğim detayları öğrenecek olmak çok heyecan verdi. Genel hikayesinde tüm ilişki ağlarında gördüğüm naiflik ve hikayenin her duyguyu ayrıntılı bir şekilde işliyor olması çok güzeldi” diye konuştu.

“EMPATİ YAPMASI ÇOK GÜÇ”

Dizide genç ve başarılı bir doktoru canlandıran Subaşı ‘doktor’ olmak nasıl bir his sorusuna “Empati yapması çok güç aslında. Doktorluk çok ciddi bir meslek. Ölüme karşı koymaya çalışmak, bir insanı iyileştirmeye çalışmak çok fazla sorumluluk isteyen durumlar” şeklinde cevap verdi. Leyla ile arasındaki farklar için ise “Ben Leyla kadar geçmişe takılı kalan biri değilim diyebilirim. Kötü anıları, yaşanan travmaları daha kolay yok sayıp düşünmeden yoluma devam edebilirim çoğu zaman” dedi.

“FOTOĞRAF ÇEKMEK PEK AKLIMA GELMİYOR”

“Kendi hayatımı paylaşmayı çok sevmiyorum. Aslında fotoğraf çekmek pek aklıma gelmiyor, alışkanlığa dönüştüremedim” diyen başarılı oyuncu samimi açıklamalarıyla gündem oldu.

