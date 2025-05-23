Kasadan para çalıp özür notu bıraktı

Olay, 22 Mayıs’ta Yeşilyol Caddesi’nde bulunan bir kafede saat 02.00 civarında meydana geldi. Hırsız, kafeye pencereden girerek kasada bulunan 1000 TL’yi aldı. Sabah iş yerine gelen kafe sahibi, hırsızlığı fark ettiğinde masanın üzerinde “Lütfen şikayetçi olmayın, paraya çok ihtiyacım var” yazılı bir not buldu. İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen polis, şüphelinin M.Y. olduğunu belirledi ve aynı gün öğle saatlerinde şüpheliyi yakaladı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

M.Y.’nin daha önce ‘hırsızlık’ suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu, Afyonkarahisar’da yaşadığı ancak olay gecesini bir otelde geçirdiği ortaya çıktı. Bugün adliyeye sevk edilen M.Y., mahkemece tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anı kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin pencereyi açarak içeri girdiği, kasadaki paraları aldıktan sonra notu bırakıp aynı pencereden çıkarak uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü.