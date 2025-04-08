Kasalarına milyarlar akacak! Elektrik zammı yandaşlara yaradı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü Gazetesi
Kasalarına milyarlar akacak! Elektrik zammı yandaşlara yaradı

Geçtiğimiz hafta iktidarın uyguladığı yüzde 25 elektrik zammı yandaş şirketlerin kasasını dolduracak. Yeni tarifeye göre vatandaşlar her ay elektriğe 5,3 milyar lira fazladan para ödeyecek.

İktidarın ekonomi politikası, yoksulluk ile boğuşan vatandaşları daha da zorlayacak kararlara neden oluyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yüzde 25 oranında bir artış gerçekleştirdi.

Bu uygulama vatandaşın sırtına ek yük getirirken yandaş şirketlerin de kasasını dolduracak.

HALKIN CEBİNDEN MİLYARLARCA LİRA ÇIKACAK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre zam nedeni ile halkın cebinden her ay elektriğe 5,3 milyar lira fazladan para çıkacak.

Elektrik dağıtım şirketleri arasında iktidara yakınlıkları ile bilinen Cengiz, Limak, Kolin bulunuyor.

ELEKTRİĞE YÜZDE 25 ZAM

Elektrik üretim ve dağıtım maliyetleri gerekçe gösterilerek nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artışa gidildi.

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 lira olarak belirlendi.

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Elektriğe yüzde 25 zamElektriğe yüzde 25 zam

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