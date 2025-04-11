Kasap köftenin içinden çıkanlar mide bulandırdı! İşte son liste

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Kasap köftenin içinden çıkanlar mide bulandırdı! İşte son liste

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 42 ürün daha ekledi. Kasap köftenin içene katılanlar ise satın alanların midesini bulandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Bakanlığın yeni listesinde pekmezden kırmızı bibere, peynirden köfteye 42 ürün daha ifşa edildi. Listede bulunan Demirbaş Kasabı-Fatih Demirbaş firmasının kasap köfte adlı ürününün içinden çıkanlar ise satın alanları pişman etti. Köftenin içinde kıyma yerine hayvan derisi, dil ve baş eti kullanıldığı ortaya çıktı.

42 FİRMANIN 6'I HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK NİTELİKTE

Bakanlığın sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında firmalar halka duyuruldu. Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi.

Listede, beyaz peynirden kremaya, kasap köfteden üzüm pekmezine birçok ürün yer aldı. Listeye göre, denetimler sonucu Kırıkkale merkezde faaliyet gösteren bir kasapta satışa sunulan köfteden alınan numunelerde sakatat tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 13 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üretim yapan bir firmanın tatlı toz bibere domates karıştırdığı da belirlendi.

İŞTE LİSTEYE EKLENEN FİRMALAR

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