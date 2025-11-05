Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada Zülfü Coşan ile Ensari Coşan öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kasapta düello! 2 ölü 2 yaralı: Anbean kamerada - Resim : 1

Olay anına ilişkin, çevredekiler tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.

Kasapta düello! 2 ölü 2 yaralı: Anbean kamerada - Resim : 2

Kasapta düello! 2 ölü 2 yaralı: Anbean kamerada - Resim : 3

Kasapta düello! 2 ölü 2 yaralı: Anbean kamerada - Resim : 4

Görüntülerde, silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kasapta düello! 2 ölü 2 yaralı: Anbean kamerada - Resim : 5

Kasapta düello! 2 ölü 2 yaralı: Anbean kamerada - Resim : 6