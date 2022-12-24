Kaşar peynir çalınmasın diye böyle satılmaya başlandı. Türkiye'de bu da oldu

Yüksek enflasyon gıdadan giyime alanda fiyat artışlarına neden olurken Asgari ücrete yapılan aram zam bile vatandaşı rahatlatamadı. Krizin etkisiyle marketlerde kilitli konulan mama, bebek bezi, peynir, çikolata ve kuruyemişlerin ardından paylaşılan görüntü "bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olaman görüntüde boşaltılan kaşar raflarına asılan "Kaşar almak istediğinizde mağaza çalışanlarına söyleyiniz" notu dikkati çekti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ARDINDAN ZAM YAĞMURU BAŞLADI

Asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.

AYNI GÜN ETİKETLERİ DEĞİŞTİRDİLER

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görüldü.

Ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada tepki topladı.

