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Kaşar peynir çalınmasın diye böyle satılmaya başlandı. Türkiye'de bu da oldu

Ekonomik kriz vatandaşın cüzdanındaki deliği büyütmeyi sürdürürken marketlerden de çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Marketlerde boşaltılan kaşar peynir raflarına "Kaşar almak istediğinizde mağaza çalışanlarına söyleyiniz" notu asıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:44
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Kaşar peynir bakın nasıl satılmaya başlandı. Üst üste gelen zamlar marketlerdeki satış usulünü değiştirdi

Kaşar peynir çalınmasın diye böyle satılmaya başlandı. Türkiye'de bu da oldu
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Yüksek enflasyon gıdadan giyime alanda fiyat artışlarına neden olurken Asgari ücrete yapılan aram zam bile vatandaşı rahatlatamadı. Krizin etkisiyle marketlerde kilitli konulan mama, bebek bezi, peynir, çikolata ve kuruyemişlerin ardından paylaşılan görüntü "bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olaman görüntüde boşaltılan kaşar raflarına asılan "Kaşar almak istediğinizde mağaza çalışanlarına söyleyiniz" notu dikkati çekti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ARDINDAN ZAM YAĞMURU BAŞLADI

Asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.

AYNI GÜN ETİKETLERİ DEĞİŞTİRDİLER

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görüldü.

Ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada tepki topladı.
 

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