Kaşarlı tost devri kapanıyor! Bakanlık talimatı verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl devreye aldığı eritme peynir tebliğini genişleterek gıda etiketlerinde tüketiciyi yanıltıcı ifadelerin önüne geçmek için yeni bir adım attı. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nda yapılan değişiklikle, “kaşarlı pide” ve “kaşarlı sandviç” gibi ürünlerin isimlendirilmesine sıkı kurallar getirildi. Artık kaşar peyniri yerine eritme peynir kullanılan ürünlerde “kaşarlı” ifadesi kullanılamayacak.

KAŞARLI DİYE SATILAMAYACAK

Gıda Bülteni’nde yer alan habere göre, yeni düzenleme ile eritme peynir içeren ürünlerin etiketlerinde doğruluk ve şeffaflık ön planda tutulacak. Örneğin, kaşar peyniri yerine eritme peynir kullanılan bir sandviç, “Kaşarlı Sandviç” olarak satılamayacak; bunun yerine “Eritme Peynirli Sandviç” adıyla tüketiciye sunulacak. Aynı şekilde, kaşarlı pide olarak bilinen ürünler, eğer eritme peynir içeriyorsa “Eritme Peynirli Pide” şeklinde etiketlenecek. Bu kural, tüketicilerin yanıltılmasını önlemeyi ve ürün içeriği hakkında net bilgi verilmesini amaçlıyor.

Düzenleme sadece peynirle sınırlı değil. Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavalar da artık “Fıstıklı Baklava” yerine “Yer Fıstıklı Baklava” olarak adlandırılacak. Bakanlık, bu tür değişikliklerle geleneksel ürün isimlerinin kötüye kullanımını engellemeyi ve tüketici güvenini artırmayı hedefliyor.

ERİTME PEYNİR NEDİR?

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ne göre, eritme peynir, bir veya birden fazla peynirin süt tozu, peyniraltı suyu tozu, tereyağı ya da krema gibi süt ürünleriyle karıştırılarak üretildiği bir peynir türü. Bu karışıma, emülsifiye edici tuzlar (genellikle Trisodyum Fosfat, Sodyum Polifosfat veya Trisodyum Sitrat) eklenerek eritme peynir elde ediliyor. Ancak, bu ürünün kaşar ya da diğer geleneksel peynirlerle karıştırılmaması için yeni kurallar getiriliyor.