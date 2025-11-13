FETÖ kumpas davalarından biri olan Ergenekon'da hedef alınan MİT eski mensubu Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti.

Kozinoğlu'nun şüpheli cezaevindeki şüpheli ölümü, tahliyesine birkaç gün kala gerçekleşti.

CEZAEVİDEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinden fotoğrafı çıktı. Fotoğrafta Kozinoğlu'nun yanında, Ergenekon Davası'nda hedef alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım da yer aldı. Kozinoğlu, Uğru ve Yıldırım aynı koğuştaydılar.

Hasan Ataman Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Atilla Uğur

Silivri Cezaevi'nde 1 Ekim 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu fotoğrafa "Kötü olan her şeyi yok edeceğiz ki, iyiler kök salacak. Atatürkçü ruhlarla dolu nehirlerimizi Türkiye'nin geleceğine doğru akıtacağız" notunu düştü.