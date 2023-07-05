Kahvaltı tariflerinden kaşık dökmesi yapmak isteyen kişiler için kaşık dökmesi tarifini derledik. Peki, kaşık dökmesi nasıl yapılır? Dereotlu kaşık dökmesi tarifi malzemeleri neler?

İşte kaşık dökmesi tarifi…

KAŞIK DÖKMESİ TARİFİ MALZEMELERİ NELER?

- 2,5 su bardağı süt

- 3 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- 3 su bardağı un (dikkatli ekleyelim)

İç malzemesi için

- 1 tutam maydanoz

- 1 tutam dereotu

- 1 su bardağının yarısı böreklik peynir

KAŞIK DÖKMESİ NASIL YAPILIR?

Un hariç tüm malzemeleri koyup sıra gözetmeden ekleyelim ve çırpalım.

Unu dikkatli ekleyerek kalın bir hamur yapıyoruz. Maydanoz dere otu ve peyniri ilave edip tekrar karıştıralım.

Tavayı ocağa alalım ve iyice ısıtalım ocağı orta ateşe alalım. Hamurdan kaşıkla hamur alıp sıvı yağ sürdüğümüz tavaya bırakalım.

Kaşık dökmesinin altı kızarınca ters çevirip diğer tarafı da kızarınca ocaktan alalım. Hepsi bittikten sonra sıcak olarak servis yapabilirsiniz afiyet olsun.