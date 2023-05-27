Kaşıkotu bademcik hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kaşıkotunun faydaları dikkat çekti.

BADEMCİK İLTİHABINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Bademcik hastalıklarına iyi gelen kaşıkotunun faydaları dikkat çekti. Bademcik iltihabı ve bademcik şişmesini tedavi ettiği bildirildi.

BADEMCİK İLTİHABI NEDİR?

Tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı gelişen bademciğin kalıcı iltihabıdır. Bademciklerde büyüme, yapısında bozulma, girintilerinde (kript) tıkanma ve çoğu zaman enfekte ölü hücre artıklarının birikimi (magma) izlenir. Bademcikler tekrarlayan enfeksiyonlarla genellikle büyümelerine karşın bazen küçülerek kaybolabilirler.

NASIL KULLANILIR?

İskorbüt otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir. Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir.