Kaşıkotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kaşıkotunun faydaları dikkat çekti.

KAŞIKOTU NEDİR?

Turpgiller familyasından; Mart'tan Temmuz'a kadar beyaz çiçekler açan, güzel yeşil renkli bitkidir. Hardala benzer. Lezzeti acı, kokusu keskindir. Yaprakları etli, kenarları kaşık gibi içeri doğru kıvrıktır. Taze yapraklarında acı ve yakıcı bir esans vardır. Yaprakları ve kökü kullanılır. Taze iken kullanılır.

KAŞIKOTUNUN FAYDALARI

- Skorbütte ve sıracada faydalıdır.

-Diş eti iltihaplarını giderir.

-Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Mesane ve böbrek taş, kum ve zararsız urlara karşı kullanılır.

-Kasık yırtılmasına (fıtık) karşı kullanılır. Kasık şişmelerini indirir.

-Mesane kaslarını gevşetir, bu nedenle mesane kramplarını çözücü etkisi vardır.

-Bademcik iltihabı ve bademcik şişmesini tedavi eder.

-Safra söktürücüdür.

-Sindirimi kolaylaştırarak midenin rahatlamasına yardımcı olur.

-Yaraları temizler ve iyileştirir.

NASIL KULLANILIR?

İskorbüt otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir. Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir.

ZARARI VAR MI?

Bitki ayrıca hemen cilde uygulandığında ciltte tahrişe neden olma potansiyeline sahiptir. Bu bitki ağızdan büyük miktarlarda alındığında mide ve bağırsak ağrısına neden olabilir. Bu bitkiyi hamilelik sırasında veya emzirirken kullanmamaları gerekir. İskorbüt otunun güvenli olup olmadığını bilmek için yeterli bilgi mevcut değildir. Ağızdan büyük miktarlarda alındığında mide ve bağırsak tahrişine neden olabilir. Gebelik emzirme esnasında iskorbüt kullanımı güvenliği hakkında bilinen tam bilgi olmadığı için kullanılmaması önerilmektedir.

Bunun yanında Lityum, scurvygrass ile etkileşime girebilir ve idrar İskorbüt Otu (Kaşık Otu) Nedir? Söktürücü gibi bir etkiye sahip olabilir. İskorbüt oyu tüketmek vücudun lityumdan seviyelerini artırabilir, ciddi yan etkilere neden olabilir. Lityum alınıyorsa, bu ürünü kullanmadan önce sağlık uzmanıyla görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

Uygun dozda iskorbüt otu, kullanıcının yaşı, sağlığı ve diğer bazı koşullar gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Şu anda, uygun doz aralığını belirlemek için yeterli bilimsel bilgi bulunmamaktadır. Doğal ürünlerin her zaman mutlaka güvenli olmadığını ve dozajların önemli olabileceğini unutulmamalıdır. Ürün etiketleri ile ilgili talimatlara uyulduğundan emin olunmalı ve kullanmadan önce uzman bir doktora danışılmalıdır.