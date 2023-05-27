Kaşıkotu yaralara iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası yaralara iyi gelen kaşıkotu dikkat çekti.

YARA NEDİR?

Yara kısaca doku bütünlüğünün bozulması olarak tarif edilir. Yaralanmaya yol açan birçok faktör bulunur: batıcı, kesici, delici aletler fiziksel yolla yara oluşturur. Aşırı sıcak (yanık, haşlanma) veya aşırı soğuk (donuk) yara çeşitleri oluşmasına neden olabilir. Ultraviyole ışık veya radyasyon yaraya yol açabilir. Asit veya alkali maddeler kimyasal yolla yara oluşturabilir. Vücudun belirli bölgelerin uzun süre basıya maruz kalması, ayakkabı vurması, sıkışma, sürtünme de yara sebebi olabilir.

NASIL KULLANILIR?

İskorbüt otu yaprakları çiğ olarak tüketilebilir. Acrid bir katran aroması, yüksek C vitamini içeriği nedeniyle salatalara küçük miktarlarda eklenebilir.

ZARARI VAR MI?

Bitki ayrıca hemen cilde uygulandığında ciltte tahrişe neden olma potansiyeline sahiptir. Bu bitki ağızdan büyük miktarlarda alındığında mide ve bağırsak ağrısına neden olabilir. Bu bitkiyi hamilelik sırasında veya emzirirken kullanmamaları gerekir. İskorbüt otunun güvenli olup olmadığını bilmek için yeterli bilgi mevcut değildir. Ağızdan büyük miktarlarda alındığında mide ve bağırsak tahrişine neden olabilir. Gebelik emzirme esnasında iskorbüt kullanımı güvenliği hakkında bilinen tam bilgi olmadığı için kullanılmaması önerilmektedir.

Bunun yanında Lityum, scurvygrass ile etkileşime girebilir ve idrar İskorbüt Otu (Kaşık Otu) Nedir? Söktürücü gibi bir etkiye sahip olabilir. İskorbüt oyu tüketmek vücudun lityumdan seviyelerini artırabilir, ciddi yan etkilere neden olabilir. Lityum alınıyorsa, bu ürünü kullanmadan önce sağlık uzmanıyla görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

Uygun dozda iskorbüt otu, kullanıcının yaşı, sağlığı ve diğer bazı koşullar gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Şu anda, uygun doz aralığını belirlemek için yeterli bilimsel bilgi bulunmamaktadır. Doğal ürünlerin her zaman mutlaka güvenli olmadığını ve dozajların önemli olabileceğini unutulmamalıdır. Ürün etiketleri ile ilgili talimatlara uyulduğundan emin olunmalı ve kullanmadan önce uzman bir doktora danışılmalıdır.