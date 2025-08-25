Kasım Akçil’in mutlu günü

Kocasinan Belediyesi eski Basın Yayın Müdür Kasım Akçil'in oğlu Mustafa Kasem, hayatını Beyza Bekli ile birleştirdi.

Bir düğün salonunda düzenlenen düğünle evlenen çiftin nikahını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kıyarken, nikah şahitliklerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediyesi eski Başkanı Bekir Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci yaptı.

Düğüne katılan davetliler genç çifte mutluluk diledi.