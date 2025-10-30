Uzun bir eğitim maratonunun ilk molası için geri sayım başladı.

Kasım ara tatili tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. “Kasım ara tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?” sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı eğitim takvimiyle yanıt buldu.

MEB TAKVİMİNE GÖRE KASIM ARA TATİLİ TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında öğrenciler, yoğun geçen ilk döneme kısa bir mola verecek. Milyonlarca öğrenci yazılılar sonrası gelecek Kasım tatilini bekliyor.

2025–2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili: 10–14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili (sömestr): 19–30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16–20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

Bu takvime göre öğrenciler, Kasım ara tatilinde kısa bir dinlenme fırsatı bulacak ve ardından sömestr tatiline kadar eğitimlerine devam edecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tatil ile ilgili öğretmenlerin beklediği açıklamaları da yaptı.

Bakan Tekin, Öğretmenlerin kasım ara tatilinde gerçekleştireceği mesleki çalışma haftasının çevrim içi olacağını açıkladı.

Bakan Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma haftasının çevrim içi gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Tekin, mesleki çalışma haftasının Öğretmen Bilişim Ağı ( ÖBA) üzerinden yürütüleceğini söyleyerek , "Öğretmen arkadaşlarımız bu seminer dönemini evlerinden veya istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar" dedi.