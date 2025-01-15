Kasım ayı inşaat üretim verileri açıklandı

Kaynak: İHA
Kasım ayı inşaat üretim verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Verilere göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 aylık ise yüzde 3,2 artış kaydetti.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı, aylık ise yüzde 3,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

insaat1.jpgİnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

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