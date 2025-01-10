Kasım ayı işsizlik oranı belli oldu! Rakamı TÜİK açıkladı! İnanalım mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ayı işsizlik oranı belli oldu! Rakamı TÜİK açıkladı! İnanalım mı?

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsiz sayısı Kasım 2024'te 3 milyon 72 bin kişi olurken, İşsizlik oranı ise önceki aya göre 0,1 puan azalarak 8,6 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2024 yılı Kasım ayında, 15 yaş ve üzerindeki işsizlerin sayısı bir önceki aya kıyasla 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişiye düştü.

İşsizlik oranı da 0,1 puan düşüşle yüzde 8,6 seviyesine geldi. Bu oran, erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,7 olarak belirlendi.

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Aynı dönemde, istihdam edilen kişi sayısı 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi oldu ve istihdam oranı 0,2 puan gerileyerek yüzde 49,6'ya indi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 67,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak kaydedildi.

İşgücü sayısı Kasım 2024'te 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişiye düştü ve işgücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 54,2'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,7 olarak ölçüldü.

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Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8'e indi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda yüzde 23,0 oldu.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,9 saate yükseldi.

Atıl işgücü oranı, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşarak, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 28,2'ye ulaştı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

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