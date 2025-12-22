Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turist sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,61 artışla 2 milyon 804 bin 911 yabancıya ulaştı.

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 50 milyon 57 bin 225 oldu. Yıllıklandırılmış turist sayısı ise 53,5 milyon olarak hesaplandı.

Ocak-Kasım döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul, Antalya, Edirne, Artvin ve Hakkari olarak kaydedildi.

Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Almanya ilk iki sıradaki yerini korurken, İran üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçiler yüzde 10,25 oranında artış gösterirken Almanya’dan gelen ziyaretçilerde ise yüzde 9,93 artış izlendi.