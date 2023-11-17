Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar

Kendilerini kin ve intikam arzusuyla besleyen 4 burç Kasım ayında harekete geçecek. Yapılan hiçbir şeyi unutmayan bu burçlar çevrelerindeki kişilere cehennemi yaşatacak.

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Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar 1
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Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar 2

Bu ay 4 burç için 'intikam' ayı. Hafızasının derinliklerine attıkları her şeyin gün yüzüne çıkması gerektiğini düşünen burçlar belli oldu.

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Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar 3

Bahsi geçen burçların kasım ayında sinsi bir tutum sergileyebileceklerini belirten astrologlar, bu durumdan çevresindeki kişilerin olumsuz yönde etkilenebileceklerini vurguladı.

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Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar 4

1- YENGEÇ

Yengeçler ise duygusal olmalarıyla bilinir. Hassas insanlar oldukları için yaşadıkları zorlukları ve düştükleri güç durumları unutmazlar.

Onlar kin duygularını içlerinde saklarlar ve doğru zaman geldiğinde harekete geçebilirler.

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Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar 5

2- BAŞAK

Başaklar temizlikte olduğu kadar ilişkilerde de özenli ve titiz davranır. Verilen sözü, yapılan davranışı asla unutmazlar. Onlar, söylediğiniz her şeyi hatırlar ve hatırlatırlar.

Yaptığınız yanlış bir hareketten dolayı içerleyip bu detayları kullanarak size karşı hareket edebilirler.

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Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar 6

3- İKİZLER

Pratik zekaları ve sosyal yönleri ile bilinen İkizler hem konuşmayı hem de iletişimde açık olmayı severler. Onlar fikir ayrılığı yaşandığında hızla arkadan plan yapma eğilimindedirler.

Zaman zaman bu davranışlarından pişmanlık duyan İkizler burcu insanı karşısındaki kişinin şaşırmasına da yol açabilir.

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Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar 7

4- AKREP

Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler son derece gizemlidir. Kin besledikleri kişileri düşündüklerinde kendilerine hakim olamazlar.

İntikam onlar için olmazsa olmazdır. Sıklıkla kapalı bir kitap gibi davransalar da yapılan hiçbir hatayı unutmayan Akrepler başınıza çorap örebilir.

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