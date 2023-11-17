Kasım ayında hayatı çevrelerine zindan edecek 4 burç belli oldu. İntikam alacaklar

2- BAŞAK

Başaklar temizlikte olduğu kadar ilişkilerde de özenli ve titiz davranır. Verilen sözü, yapılan davranışı asla unutmazlar. Onlar, söylediğiniz her şeyi hatırlar ve hatırlatırlar.

Yaptığınız yanlış bir hareketten dolayı içerleyip bu detayları kullanarak size karşı hareket edebilirler.