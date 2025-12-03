Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verileri sonrası aralık ayında yapılacak tavan zam oranı da belli oldu.

Buna göre aralıkta kira ücretlerine yüzde 35,91 tavan zam yapılabilecek. Kasım kira zam oranı ise yüzde 37,15 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK'in kasım ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,13 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 56,82 olarak belirlendi.

