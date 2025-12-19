Aralarında eski Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve ünlü isimlerinde yer aldığı uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son yapılan operasyonda Münevver Karabulut'un katili Cem Garioplu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturmada, Boğaz hattındaki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partileri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ DE GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nunda aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İsmail Ahmet Akçay'ın Kasım Garipoğlu'nun şoförü olduğu öğrenildi.

EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu haplar uyuşturucu kartuş kutusu ve likit uyuşturucular ele geçirildi.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

"3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap

4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde

Çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü

9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste

19 adet orta kısımları kesik sahte dolar"

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni ve iş insanı Kasım Garipoğlu'nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen işlemde, Garipoğlu'nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma (TCK 190) ve uyuşturucu madde bulundurma/kullanma (TCK 191) maddeleri ile bağlantılı olarak, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla alındığı bildirildi