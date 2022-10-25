Ekonomist Selçuk Geçer doların yılı kaç liradan kapatacağını açıkladı. Kasım ve aralık ayına dikkat çekti

Selçuk Geçer, doların yıl sonunda kaç liraya çıkacağını açıkladı.

BDDK tarafından, dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunduğu için hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara çarpıcı uyarılarda bulundu.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, kasım ve aralık ayında dolar kurunun 20 TL üzerine çıkacağının altını çizdi.

Selçuk Geçer, "Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Geçer, dolar kurunun yükselişe geçeceğini de sözlerine ekledi.