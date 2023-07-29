Kasımpaşa Al Arabi'ye mağlup

Kasımpaşa, Katar ekibi Al Arabi ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Kasımpaşa Al Arabi'ye mağlup

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı Katar temsilcisi Al-Arabi'ye 1-0 yenildi.

İstanbul'da Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı Katar ekibi 57. dakikada Muralha'nın attığı golle 1-0 kazandı.

(AA)

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