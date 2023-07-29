Kasımpaşa Al Arabi'ye mağlup

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı Katar temsilcisi Al-Arabi'ye 1-0 yenildi.
İstanbul'da Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı Katar ekibi 57. dakikada Muralha'nın attığı golle 1-0 kazandı.
(AA)
Kasımpaşa, Katar ekibi Al Arabi ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı Katar temsilcisi Al-Arabi'ye 1-0 yenildi.
İstanbul'da Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı Katar ekibi 57. dakikada Muralha'nın attığı golle 1-0 kazandı.
(AA)