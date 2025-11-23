Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maça etkili başlayan deplasman takımı oldu. 27'de sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cafu'nun ara pasında topla buluşan Gueye'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topu kontrol etti. 32'de Kasımpaşa yine tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Ben Ouanes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. Kalesinde pozisyonları atlatan Alanyaspor, 45+2'de öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı uzun taç atışında savunma arkasına sarkan ve Szalai'den sıyrılan Hwang'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Kasımpaşa ilk 45 dakikanın aksine pozisyonları arka arkaya değerlendirdi ve öne geçti. 48’de sağ taraftan gelişen atakta Winck'in ön direğe gönderdiği pasla topla buluşan Gueye'nin vuruşunda top ağlara gitti. 52’de Cafu kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içerisine gönderirken topla buluşan Gueye yine kafasıyla bir kez daha fileleri havalandırdı. 2-1 yenik duruma düşen Alanyaspor daha sonra baskısını arttırdı. 62’de köşe vuruşunda Hagi'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Lima'nın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. Ev sahibinin baskısına direnen Kasımpaşa 90+1'de üçüncü gole yaklaştı. Diabete’nin ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Fall’ın şutu üstten dışarı çıktı. Mücadele 2-1 Kasımpaşa’nın galibiyetiyle sonuçlandı. İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve küme düşme bölgesindeki en yakın rakibi Eyüpspor ile puan farkını 4'e çıkardı. 15 puanlı Alanyaspor ise 8. sırada yer alıyor.